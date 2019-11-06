2019-11-06T18:38:50+03:00
Спорт

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» остался без капитана

Виталий Фридзон выбыл из состава команды, как минимум, на 2 месяца из-за травмы
Максим ОСОКИН
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Фото: lokobasket.comФото: lokobasket.com
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Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон получил травму в матче Еврокубка против «Ритаса». Он выбыл из состава команды на неопределенный срок.

- Проведенное обследование показало, что Фридзон получил перелом пястной кости левой кисти. Теперь игроку предстоит перенести операцию, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе баскетбольного клуба.

О том когда Фридзон сможет выйти на поле – не сообщается. Обычно восстановление после таких травм занимает не менее двух месяцев.

Напомним, молодежное первенство Европы по дзюдо прошло в Удмуртии. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из 33 стран. Краснодарский края представляла жительница Туапсе Данна Нагучева. Она взяла серебряную медаль и титул вице-чемпионки. Данна одолела трех спортсменок, но уступила грузинке Этери Липартелиани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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