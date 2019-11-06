Баскетбольный «Локомотив-Кубань» остался без капитана
Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» Виталий Фридзон получил травму в матче Еврокубка против «Ритаса». Он выбыл из состава команды на неопределенный срок.
- Проведенное обследование показало, что Фридзон получил перелом пястной кости левой кисти. Теперь игроку предстоит перенести операцию, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе баскетбольного клуба.
О том когда Фридзон сможет выйти на поле – не сообщается. Обычно восстановление после таких травм занимает не менее двух месяцев.
Напомним, молодежное первенство Европы по дзюдо прошло в Удмуртии. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из 33 стран. Краснодарский края представляла жительница Туапсе Данна Нагучева. Она взяла серебряную медаль и титул вице-чемпионки. Данна одолела трех спортсменок, но уступила грузинке Этери Липартелиани.
ИСТОЧНИК KP.RU