Кубанские педагоги отправятся на IV всероссийский съезд учителей сельских школ
Делегация Краснодарского края примет участие во всероссийском съезде учителей сельских школ. Мероприятие пройдет 7–8 ноября в Белгороде.
- Главными темами станут учебные заведения, как основной фактор развития сельских территорий. Также обсудят поддержку педагогического сообщества, реализацию нацпроекта «Образование» и перспективные региональные практики, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Представители кубанской делегации примут участие в работе секций, дискуссиях по обсуждению повышения качества образования и профессионального уровня преподавателей и мер господдержки, оказываемых для привлечения молодых кадров. Помимо прочего, в рамках съезда обсудят реализацию программы «Земский учитель».
Напомним, на Кубани в 2019 году стартовало строительство школ для одаренных детей в Краснодаре и Сочи. Здесь будут учиться юные жители из всех муниципалитетов региона.
ИСТОЧНИК KP.RU