2019-11-06T19:49:38+03:00
Общество

Кубанские педагоги отправятся на IV всероссийский съезд учителей сельских школ

Мероприятие пройдет в Белгороде
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Делегация Краснодарского края примет участие во всероссийском съезде учителей сельских школ. Мероприятие пройдет 7–8 ноября в Белгороде.

- Главными темами станут учебные заведения, как основной фактор развития сельских территорий. Также обсудят поддержку педагогического сообщества, реализацию нацпроекта «Образование» и перспективные региональные практики, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представители кубанской делегации примут участие в работе секций, дискуссиях по обсуждению повышения качества образования и профессионального уровня преподавателей и мер господдержки, оказываемых для привлечения молодых кадров. Помимо прочего, в рамках съезда обсудят реализацию программы «Земский учитель».

Напомним, на Кубани в 2019 году стартовало строительство школ для одаренных детей в Краснодаре и Сочи. Здесь будут учиться юные жители из всех муниципалитетов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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