2019-11-07T08:36:00+03:00
Происшествия

В Краснодаре подростки стреляли в иномарку

По предварительным данным, у них было пневматическое оружие [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Инцидент произошел в Краснодаре 6 ноября около 17:30 во дворе дома №37/1 на улице 40 лет Победы. О нем сообщили очевидцы в соцсетях.

В полицию обратился владелец автомобиля марки Opel. Он сообщил, что его машина была повреждена. На месте происшествия работал участковый.

По предварительным данным, авто расстреляли подростки - три мальчика и одна девочка. Возможно, они использовали пневматическое оружие. Один металлический шарик попал в стекло, а три - в боковую дверь.

- Сейчас личности подростков устанавливаются. Проводится проверка, действиям хулиганов дадут правовую оценку. Устанавливается ущерб, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Информация о том, что во время стрельбы на площадке пострадали дети, не подтвердилась.

В Краснодаре подростки стреляли в машину.Видео: Туподар

ИСТОЧНИК KP.RU

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