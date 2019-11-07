В Краснодаре подростки стреляли в иномарку
Инцидент произошел в Краснодаре 6 ноября около 17:30 во дворе дома №37/1 на улице 40 лет Победы. О нем сообщили очевидцы в соцсетях.
В полицию обратился владелец автомобиля марки Opel. Он сообщил, что его машина была повреждена. На месте происшествия работал участковый.
По предварительным данным, авто расстреляли подростки - три мальчика и одна девочка. Возможно, они использовали пневматическое оружие. Один металлический шарик попал в стекло, а три - в боковую дверь.
- Сейчас личности подростков устанавливаются. Проводится проверка, действиям хулиганов дадут правовую оценку. Устанавливается ущерб, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Информация о том, что во время стрельбы на площадке пострадали дети, не подтвердилась.
В Краснодаре подростки стреляли в машину.Видео: Туподар
ИСТОЧНИК KP.RU