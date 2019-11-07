2019-11-07T07:44:07+03:00
Общество

В Краснодаре временно отключат светофоры на пересечении улиц Сормовской, Селезнева и Старокубанской

После 15:00 они снова начнут работать
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре в четверг, 7 ноября, с 10:00 отключат светофоры на пересечении улиц Сормовской, имени Селезнева и Старокубанской. Здесь специалисты заменят электрооборудование.

- Всего в составе светофорного объекта «Сормовская - Селезнева - Старокубанская» 10 электронных регулировщиков для автомобилистов и 8 для пешеходов. Замена оборудования продлится до 15:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Пешеходные и транспортные потоки на перекрестке будут находиться под контролем сотрудников департамента транспорта и дорожного хозяйства. Задействуют инспекторов отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД.

Работы по ремонту проведет эксплуатирующая организация - государственное унитарное предприятие Краснодарского края СМЭУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ и ВЭБ.РФ профинансируют строительство перегрузочного комплекса в порту Ванино
В Краснодаре в НИИ-ККБ№1 демонстрируют уникальные технологии лечения органов грудной клетки
В Краснодаре юрлицо выплатит крупный штраф за взятку
В Новороссийске ликвидировали крупный пожар на нефтебазе
Суд ужесточил приговор для граждан, осужденных за махинации с землей в Краснодаре
Названы реальные рейтинги ЕР, Путина и Кондратьева на Кубани
В Краснодаре на путепроводе по улице Фадеева ограничат движение транспорта
Альфа-Банк: ставка рефинансирования ипотеки с 6 ноября - 8,69%
В Новороссийске произошел пожар на нефтебазе
Хабиб Нургмагомедов проведет автограф-сессию в Краснодаре 11 ноября
На Кубани мужчина вырастил в лесополосе 27 кустов конопли
Более 900 крупных операторов связи по-новому получают данные о сайтах с запрещенной информацией
В Краснодаре сносят очередной самострой
На фестивале «Кухни народов России» кубанские повара приготовили 11 тысяч чашек кофе
В Комсомольском микрорайоне Краснодара из-за аварии на теплотрассе отключат отопление и горячую воду
В Краснодаре подростки стреляли в иномарку