В Краснодаре временно отключат светофоры на пересечении улиц Сормовской, Селезнева и Старокубанской

СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-07T07:44:07+03:00

После 15:00 они снова начнут работать

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В Краснодаре в четверг, 7 ноября, с 10:00 отключат светофоры на пересечении улиц Сормовской, имени Селезнева и Старокубанской. Здесь специалисты заменят электрооборудование.

- Всего в составе светофорного объекта «Сормовская - Селезнева - Старокубанская» 10 электронных регулировщиков для автомобилистов и 8 для пешеходов. Замена оборудования продлится до 15:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Пешеходные и транспортные потоки на перекрестке будут находиться под контролем сотрудников департамента транспорта и дорожного хозяйства. Задействуют инспекторов отдельного батальона дорожно-постовой службы ГИБДД.

Работы по ремонту проведет эксплуатирующая организация - государственное унитарное предприятие Краснодарского края СМЭУ.

ИСТОЧНИК KP.RU