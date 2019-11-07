В Комсомольском микрорайоне Краснодара из-за аварии на теплотрассе отключат отопление и горячую воду

СЕГОДНЯ 08:14 2019-11-07T08:31:27+03:00

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В Комсомольском микрорайоне Краснодара 7 ноября с 09:00 временно отключат от теплоснабжения и горячего водоснабжения пять многоквартирных домов по улице Уральской. Здесь нашли аварийный участок, который специалисты филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» проведут в порядок.

Как рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый, был обнаружен аварийный участок. Устранить его необходимо сейчас, пока на улице теплая погода. За день специалисты «АТЭК» проведут аварийно-восстановительные работы на тепломагистрали. К вечеру тепло и горячую воду вернут в дома.

- 7 ноября с 09:00 до 17:00 горячей воды и отопления не будет по улице Уральской в домах № 81/А, 81/Б, 81/2, 75/1, 75/2, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре временно отключат светофоры на пересечении улиц Сормовской, Селезнева и Старокубанской. После 15:00 они снова начнут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU