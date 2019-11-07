На фестивале «Кухни народов России» кубанские повара приготовили 11 тысяч чашек кофе

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-07T08:42:51+03:00

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В фестивале «Кухни народов России» приняли участие команды шеф-поваров, рестораторов, фермеров из 30 регионов страны.

- Представители Кубани, Крыма и Севастополя приготовили более 11 тысяч чашек кофе. Они были со вкусами регионов России. Бариста угощали напитком, сваренным на песке в джезве. Это был кофе с черноморской ламинарией, крымской розой, алтайской чагой, а также «Таежный кофе» с ягелем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае большинство объектов турпоказа предлагают путешественникам продегустировать блюда региональной кухни. Это продукты и напитки кубанского производства. Ежегодно в регионе проходят десятки гастрономических фестивалей, кулинарных мастер-классов, гала-ужинов.

ИСТОЧНИК KP.RU