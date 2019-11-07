В Краснодаре сносят очередной самострой

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-07T09:18:15+03:00

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В Краснодаре на участке по улице имени Бабушкина собственник получил разрешение на возведение двухэтажного здания, но построил трехэтажное. Теперь этот объект сносят. В суд обратилась администрация города. Снос стартовал 6 ноября.

- Из-за того, что долгое время решение суда не исполнялось, администрация подала также иск об изъятии земельного участка, на котором расположено здание. Сейчас он на рассмотрении в суде, - рассказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Процесс шел с 2015 года. В октябре 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края обязал собственника самостоятельно снести строение. Но он этого не сделал в установленный срок. За нарушения решения суда предпринимателю придется заплатить неустойку.

- Работы по демонтажу стартовали вчера, 6 ноября. Владелец здания проводит их за собственный счет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU