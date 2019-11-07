2019-11-07T09:34:39+03:00
Общество

Более 900 крупных операторов связи по-новому получают данные о сайтах с запрещенной информацией

Это повысило эффективность принимаемых мер по ограничению доступа к противоправным ресурсам
Александра ПОДУШКО
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Более 900 крупных операторов связи по-новому получают данные о сайтах с запрещенной информациейБолее 900 крупных операторов связи по-новому получают данные о сайтах с запрещенной информациейФото: Евгения ГУСЕВА
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При участии Роскомнадзора операторы связи переходят на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации. Это позволяет ускорить процесс ограничения доступа к противоправным ресурсам.

- Механизм уже применяют более 900 крупных и магистральных операторов связи, что составляет 26 процентов от всех российских операторов. Они получают выгрузки в формате «дельты». При этом для операторов новшество не носит обязательный характер и является дополнительным инструментом повышения эффективности работы, - сообщили «КП» - Кубань» в отделе контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по ЮФО.

Организации, которые будут использовать данные системы фильтрации, могут внедрять новый механизм выгрузки без необходимости индивидуальной доработки трафика.

Узнать больше о переходе можно на портале «Информационная система взаимодействия Роскомнадзора с операторами связи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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