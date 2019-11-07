На Кубани мужчина вырастил в лесополосе 27 кустов конопли

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-07T09:46:56+03:00

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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Сотрудники полиции Щербиновского района задержали ранее судимого 53-летнего местного жителя. Он вырастил 27 кустов конопли на территории лесополосы возле станицы Новощербиновской.

- Подозреваемого взяли с поличным, когда он пришел в лес, чтобы полить и прополоть наркосодержащие растения. Проведенная экспертиза подтвердила, что это конопля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Задержанный признался, что выращивал коноплю для личного употребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU