Хабиб Нургмагомедов проведет автограф-сессию в Краснодаре 11 ноября

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-07T10:00:43+03:00

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Прославленный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов приедет в Краснодар.

Жители краевого центра могут встретиться со спортсменом 11 ноября в Мегацентре «Красная Площадь», где он заложит именную звезду.

- 11 ноября в 11:00 Мегацентр приглашает всех на встречу с известным российским бойцом – Хабибом Нурмагомедовым! Главным событием станет торжественная церемония закладки именной звезды чемпиону UFC на Аллее Славы и автограф-сессия! – рассказали в пресс-службе МЦ «Красная Площадь».

ИСТОЧНИК KP.RU