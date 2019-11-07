Хабиб Нургмагомедов проведет автограф-сессию в Краснодаре 11 ноября
Прославленный российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов приедет в Краснодар.
Жители краевого центра могут встретиться со спортсменом 11 ноября в Мегацентре «Красная Площадь», где он заложит именную звезду.
- 11 ноября в 11:00 Мегацентр приглашает всех на встречу с известным российским бойцом – Хабибом Нурмагомедовым! Главным событием станет торжественная церемония закладки именной звезды чемпиону UFC на Аллее Славы и автограф-сессия! – рассказали в пресс-службе МЦ «Красная Площадь».
ИСТОЧНИК KP.RU
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