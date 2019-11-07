2019-11-07T10:18:51+03:00
Общество

Альфа-Банк: ставка рефинансирования ипотеки с 6 ноября - 8,69%

С 6 ноября этого года Альфа-Банк улучшил условия по ипотечным кредитам
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба Альфа-Банка.Фото: пресс-служба Альфа-Банка.
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С этого периода клиенты могут рефинансировать ипотеку, которая была оформлена в другом банке, по ставке от 8,69%. Ставку по рефинансированию сократили на 0,6%. Еще по рефинансированию в банке был повышен размер кредита с 80% от стоимости залога до 90% по жилым объектам, которые строятся, и до 85% по готовому жилью. В рамках рефинансирования банк отменил надбавку за выдачу кредита по двум документам. До этого размер надбавки был 0,5%.

Как пишет NewsNN, Альфа-Банком предлагаются различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Это займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилого объекта, а также кредиты под залог квартиры, которая находится в собственности. Сроки ипотечного кредита в Альфа-Банке варьируются от 3 до 30 лет. Помимо этого, клиенты Альфа-Банка могут использовать маткапитал как первый взнос и погасить его средствами ипотечный кредит на покупку готового или возводимого жилья. При этом заемщик должен внести своих денежных средств как минимум 5% от цены приобретаемого жилого объекта.

По данным Frank RG, по итогам сентября 2019 года Альфа-Банк занял 3 место по объемам выдачи ипотеки. Доля рынка банка выросла до 3,4%. Ипотечный портфель банка за месяц вырос на 10,7%, при этом рост рынка составил 1,6%. С начала этого года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился на 111% и по сведениям на 1 октября текущего года равнялся около 75 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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