В Краснодаре на путепроводе по улице Фадеева ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-07T10:25:47+03:00

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В Краснодаре с 11 по 21 ноября на путепроводе по улице Фадеева ограничат движение транспорта. Это произойдет из-за ремонта деформационных швов.

- Все искусственные инженерные сооружения мы регулярно обследуем и по мере надобности выполняем на них работы. Просим водителей обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать правила движения, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

С 07:00 до 19:00 с 11 по 13 ноября движение ограничат по двум правым полосам в направлении города. С 07:00 до 19:00 с 14 по 18 ноября водители не смогут проехать по левой полосе в направлении Краснодара, а также по одной левой полосе к аэропорту.

- С 19 по 21 ноября с 07:00 до 19:00 движение также ограничат по двум правым полосам только уже в направлении в аэропорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU