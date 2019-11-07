Названы реальные рейтинги ЕР, Путина и Кондратьева на Кубани

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-07T11:15:03+03:00

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По уровню поддержки Владимира Путина Кубань входит в топ-10 регионов страны. Более половины жителей края также положительно оценивают деятельность губернатора Вениамина Кондратьева.

Доверие жителей региона на протяжении 2019 года к президенту Владимиру Путину снижается, но остается выше, чем в среднем по стране – 59 процентов. При этом в четыре раза выросло число кубанцев, затруднившихся с позицией по отношению к главе государства.

В сентябре этого года «Единую Россию» поддерживали более 31 процента респондентов , КПРФ – 11,5 процентов, ЛДПР – 12,7 процентов. Также все больше местных жителей, которые не разделяют взгляды ни одной из партий – почти 36 процентов.

Деятельность губернатора Вениамина Кондратьева положительно оценивают 53 процента респондентов. Как отметили в Краснодарском краевом социологическом центре, число недовольных работой главы региона, а это 23 процента, остается стабильным.

Поддерживают Кондратьева среди молодежи до 30 лет (59 процентов), а также люди в возрасте 30-39 и старше 55 лет (52 процента в этих возрастных группах оценивают его работу положительно).

Социологи выделили связь между оценкой власти и материальным состоянием респондентов. Уровень поддержки падает вместе с уровнем доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU