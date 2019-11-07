Суд ужесточил приговор для граждан, осужденных за махинации с землей в Краснодаре
Местная жительница, являясь председателем НСТ «Урожай» и ее сообщник, который был главой потребительского газо-эксплуатационного кооператива «Урожай-Газ», путем обмана получили права на чужие земельные участки.
Садоводческому товариществу «Урожай» был отведен участок земли в Прикубанском округе Краснодара площадью 15 гектаров. На основании подложных документов злоумышленники провели незаконное межевание территории, разделив ее на 33 отдельных участка.
- Получив от подконтрольных им лиц доверенности на предоставление их интересов, мошенники обратились в суд с иском о признании за указанными лицами права собственности. Они незаконно завладели территорией, причинив ущерб более чем на 80 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Ранее суд назначил им наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вскоре коллегия, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, учла особую дерзость совершенного преступления, ужесточила наказание. Теперь они проведут в тюрьме 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU