В Краснодаре юрлицо выплатит крупный штраф за взятку

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-07T11:26:52+03:00

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Прокуратура Краснодара провела проверку деятельности предприятия ООО «Восход», которая работает в сфере аренды автомобилей.

- Представитель фирмы передали в интересах организации судебному приставу-исполнителю 15 тысяч рублей. Это было сделано за совершение действий по снижению суммы, подлежащей взысканию по налогам и сборам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На сотрудника фирмы завели уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Также фирма не осталась в стороне. В отношении юрлица прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU