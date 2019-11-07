В Краснодаре в НИИ-ККБ№1 продемонстрируют уникальные технологии лечения органов грудной клетки

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-07T12:13:02+03:00

Изменить размер текста: A A

7 ноября в НИИ-ККБ№1 имени Очаповского открылась 8-я Европейская школа торакальной хирургии. В форуме участвуют специалисты из медицинских центров России, Европы и Азии.

- Послушать выступления ведущих медиков мира приехали 250 врачей. Это торакальные хирурги, пульмонологи, онкологи, анестезиологи, терапевты и многие другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе НИИ-ККБ№1 министерства здравоохранения Краснодарского края.

На форуме обсудят главные направления развития диагностики и лечения органов грудной клетки. Также из операционной клиники пройдет прямая трансляция. Российские врачи продемонстрируют тактику оперативного лечения при ранении крупных сосудов средостения.

ИСТОЧНИК KP.RU