2019-11-07T12:13:02+03:00
Здоровье

В Краснодаре в НИИ-ККБ№1 продемонстрируют уникальные технологии лечения органов грудной клетки

Опытом поделятся хирурги России, Европы и Азии
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба НИИ-ККБ№1 министерства здравоохранения Краснодарского краяФото: пресс-служба НИИ-ККБ№1 министерства здравоохранения Краснодарского края
Изменить размер текста:

7 ноября в НИИ-ККБ№1 имени Очаповского открылась 8-я Европейская школа торакальной хирургии. В форуме участвуют специалисты из медицинских центров России, Европы и Азии.

- Послушать выступления ведущих медиков мира приехали 250 врачей. Это торакальные хирурги, пульмонологи, онкологи, анестезиологи, терапевты и многие другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе НИИ-ККБ№1 министерства здравоохранения Краснодарского края.

На форуме обсудят главные направления развития диагностики и лечения органов грудной клетки. Также из операционной клиники пройдет прямая трансляция. Российские врачи продемонстрируют тактику оперативного лечения при ранении крупных сосудов средостения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24