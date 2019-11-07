На Кубани с начала года материнским капиталом воспользовались более 2,8 тысяч семей

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-07T12:04:56+03:00

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В Краснодарском крае выплата по материнскому капиталу составляет 124 тысячи рублей. С начала 2019 года им воспользовались более 2,8 тысяч семей. Большинство родителей потратили деньги на улучшение жилищных условий.

Также региональный маткапитал можно направить на оплату образования ребенка или газификацию дома.

Как сказал министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша, в 2019 году на поддержку многодетных семей предусмотрено более 430 миллионов рублей. Эта поддержка входит в региональный проект «Демография».

- Также есть несколько других выплат. Например, при рождении или усыновлении первого ребенка малоимущие семьи претендуют на 10 тысяч 57 рублей ежемесячно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU