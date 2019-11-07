За оправдание терроризма в Интернете житель Анапы проведет в тюрьме 2,5 года
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе проверки выявили, что житель Анапы разместил в Интернете материалы, оправдывающие терроризм. Молодого человека задержали.
- Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю по данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание и пропаганда терроризма), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда местный житель признан виновным. Он проведет в колонии общего режима 2,5 года. Также он лишен права доступа к Интернету сроком на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU