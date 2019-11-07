В Анапском районе водитель «жигулей» сбил пешехода
В Анапском районе 6 ноября около 20:00 на подъезде к хутору Малый Разнокол произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 59-летний водитель «ВАЗ 21063 сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги. На верхней одежде у него отсутствовали светоотражающие элементы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате аварии 49-летний пешеход и 16-летняя пассажирка «жигулей» с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Краснодарского края 6 ноября произошло 17 ДТП, в которых 2 человека погибли и 19 получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU