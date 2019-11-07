В Анапском районе водитель «жигулей» сбил пешехода

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-07T12:38:02+03:00

Также в аварии пострадала 16-летняя пассажирка легковушки

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В Анапском районе 6 ноября около 20:00 на подъезде к хутору Малый Разнокол произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 59-летний водитель «ВАЗ 21063 сбил пешехода, который шел по проезжей части дороги. На верхней одежде у него отсутствовали светоотражающие элементы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии 49-летний пешеход и 16-летняя пассажирка «жигулей» с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 6 ноября произошло 17 ДТП, в которых 2 человека погибли и 19 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU