В Краснодаре на месте старых корпусов школы № 61 построят новый детсад
В краевой столице в хуторе Ленина на месте старых корпусов школы № 61 построят новый детсад. По результатам экспертизы будет принято окончательное решение: либо здания реконструируют, либо на свободной территории возведут новый объект.
- В случае нецелесообразности обновления, планируют разработать проект строительства детсада. Общая площадь участка - более 2,5 гектар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
На встрече с местными жителями, которую провели глава Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко, стало ясно, что в следующем году в хуторе Ленина благоустроят сквер «Хуторской». Проект зеленой зоны готов и уже прошел государственную экспертизу.
Также за счет городского бюджета капитально отремонтируют в 2020 году дорогу по улице 1-я Сторожевая.
ИСТОЧНИК KP.RU