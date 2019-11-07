В Краснодаре на месте старых корпусов школы № 61 построят новый детсад

СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-07T13:06:56+03:00

Об этом сообщили на встрече с жителями хутора Ленина

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В краевой столице в хуторе Ленина на месте старых корпусов школы № 61 построят новый детсад. По результатам экспертизы будет принято окончательное решение: либо здания реконструируют, либо на свободной территории возведут новый объект.

- В случае нецелесообразности обновления, планируют разработать проект строительства детсада. Общая площадь участка - более 2,5 гектар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На встрече с местными жителями, которую провели глава Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко, стало ясно, что в следующем году в хуторе Ленина благоустроят сквер «Хуторской». Проект зеленой зоны готов и уже прошел государственную экспертизу.

Также за счет городского бюджета капитально отремонтируют в 2020 году дорогу по улице 1-я Сторожевая.

ИСТОЧНИК KP.RU