В Сочи пройдет выставка «Образы природы»

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-07T13:21:09+03:00

Будет представлено более 50 живописных и графических произведений

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В Сочи в выставочных залах Литературно-мемориального музея имени Островского откроется выставка художниц Оксаны Сотниковой и Александры Яреско.

- В экспозицию «Образы природы» входят более 50 живописных и графических произведений. Это реалистичные пейзажи и импрессионистические полотна, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Открытие пройдет 8 ноября в 16:00 по адресу: улица Корчагина, 4. Выставка будет работать до 30 ноября, - добавляют в пресс-службе Литературно-мемориального музея имени Островского.

Напомним, в Краснодаре пройдет выставка памяти художника-живописца Эдуарда Данильяна. Будут представлены лучшие работы, выполненные в жанрах натюрморт и пейзаж.

ИСТОЧНИК KP.RU