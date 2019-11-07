Кубань в 2019 году досрочно погасит более 40 миллиардов рублей госдолга
В 2019 году Краснодарский край досрочно погасил привлеченные в 2018 году 15 миллиардов рублей кредитов коммерческих банков. Еще 5 миллиардов рублей вернут 14 ноября.
Как рассказал вице-губернатор Игорь Галась, кредиты погашаются за счет собственных средств краевого бюджета и частичного рефинансирования гособлигаций. Сроки уплаты истекали в 2020-2021 годах.
- В январе и апреле этого года уже погасили досрочно 21,6 миллиард рублей. Это позволило сэкономить более 1,6 миллиарда рублей на обслуживании госдолга, - добавил вице-губернатор.
- В последующие годы привлекать кредиты в краевой бюджет будут по ставкам, не превышающим ключевую ставку ЦБ более чем на процент годовых, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, учебный центр для одаренных детей в Сочи готов уже на 30%. Завершить объект планируют в конце 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU