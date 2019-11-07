В Краснодаре детская поликлиника № 5 получила новое оборудование

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-07T13:53:19+03:00

Это анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в детскую городскую поликлинику № 5 краевой столицы поставлено новое оборудование. Теперь здесь есть анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения. Ранее детская поликлиника №1 получила техники почти на 20 миллионов рублей.

- Анализатор предоставляет возможность провести исследования в центральном, а также периферическом полях зрения в трех режимах: быстрого, частичного и полного объема, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Все результаты могут быть напечатаны в форме стандартного бланка или храниться в блоках компьютера. Ранее подобное обследование проводилось только в условиях Детского диагностического центра Краснодара.

Напомним, в Краснодаре в НИИ-ККБ№1 продемонстрируют уникальные технологии лечения органов грудной клетки. Опытом поделятся хирурги России, Европы и Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU