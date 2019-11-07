Заместителя главы Новороссийска оштрафовали за наемного юриста

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-07T14:55:49+03:00

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В прокуратуру города-героя обратилась местная жительница. Женщина сообщила о неправильных действиях юриста, обратившегося в суд от имени администрации.

- Во время проверки выяснилось, что в структуре мэрии Новороссийска есть правовое управление численностью 11 юристов и юротдел управления имущественных и земельных отношений, в котором работают пять сотрудников, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Новороссийска. - По своим должностным обязанностям эти люди представляют интересы города в суде.

Между тем, как сообщает новороссийская прокуратура, без проведения конкурса мэрия заключила соглашение об оказании юрпомощи с не работающем в администрации юристом. Ему была выдана соответствующая доверенность.

Юрист самостоятельно подписал и подал в суды ряд исков об истребовании из незаконного чужого владения земельных участков.

- Это нарушение. Так, согласно толкованию норм права, представительство публичных образований возможно в силу «специального поручения», что должно быть основано на соответствующем нормативном акте, - говорят в прокуратуре Новороссийска. - Такой нормативно-правой акт администрацией города не издавался, иски подписаны не мэром, а самим юристом.

Прокурор города на имя главы Новороссийска внес представление, вот только в удовлетворении требований в мэрии решили отказать. Тогда на заместителя главы возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на две тысячи рублей. Чиновник поспешил обжаловать решение суда, однако ему отказали.

ИСТОЧНИК KP.RU