В Сочи на ходу загорелась иномарка
Происшествие случилось днем в четверг, 7 ноября, в Адлере неподалеку от железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, на дороге в процессе движения вспыхнул автомобиль. Пламя появилось под капотом иномарки и уже через минуту стало распространяться по всей машине.
Инцидент запечатлели очевидцы, которые загрузили видео в соцсети. На кадрах видно, как автомобиль охвачен пламенем, однако тушить его никто не торопится. Водители других машины, по всей видимости, переживали, что может произойти взрыв.
В Сочи на ходу загорелась иномарка Видео: t.me/chpsochi.
На помощь владельцу иномарки пришел работник коммунальной службы. Вместе с напарником за рулем грузовика с цистерной они остановились, вытянули шланг и водой стали поливать полыхающий автомобиль.
Как говорят очевидцы, водителю удалось выпрыгнуть из горящей иномарки. Предварительно, в происшествии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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