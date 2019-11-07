На Кубани адвоката и бывшую дознавательницу полиции приговорили к тюремным срокам
Крымский районный суд огласил приговор адвокату и бывшему дознавателю полиции, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Как установил суд, в июле 2017-го защитник жительницы Крымского района, зная об обстоятельствах ее уголовного дела, решил заработать. Женщину подозревали в фальсификации доказательств в суде.
Вместе с бывшей дознавательницей ОМВД по Крымскому району адвокат убедил свою подзащитную в том, что за два миллиона рублей сможет помочь прекратить в отношении нее уголовное преследование.
- Воздействие на женщину оказывала экс-дознавательница через ее родственницу, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Согласившись на предложение, женщины в итоге обратились в правоохранительные органы.
5 декабря 2017 года родственница подозреваемой встретилась с адвокатом и передала ему требуемую сумму. Ну а далее их задержали сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю.
На адвоката и бывшую дознавательницу завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Суд признал их виновными.
Бывшую дознавательницу приговорили к трем годам колонии, а адвокату дали четыре года тюрьмы.
Правда, приговор в законную силу еще не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU