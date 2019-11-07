В Краснодаре задержали поджигателя квартиры

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-07T15:58:44+03:00

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Сотрудники краснодарской полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры. Сигнал о возгорании в многоквартирном доме по адресу Котлярова, 11 поступил на пульт дежурного 5 ноября. Пожар тушили 15 спасателей и 5 единиц техники, из дома эвакуировали 44 человека, а также спасли пятерых людей, которым угрожала реальная опасность, включая двоих детей.

- Задержанным по подозрению в поджоге оказался 32-летний житель Чеченской Республики, который поджег занавески в приступе ревности. Как установили правоохранители, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Мужчина освободился из мест лишения свободы в мае и приехал в Краснодар, - пишет «Регион online».

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU