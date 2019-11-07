Житель Динского района жестоко убил своего отца

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-07T16:24:54+03:00

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35-летнему жителю Динского района предъявлено обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений своему 59-летнему отцу, повлекших его смерть.

- Как установило следствие, мужчины проживали в станице Васюринской. 2 ноября сын, вернувшись домой, застал отца в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попросил его сходить за спиртным, но, получив отказ, начал выражать претензии и оскорблять сына. В ходе конфликта молодой человек нанес своему отцу несколько ударов палкой по голове и телу, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После инцидента мужчина вызвал скорую, которая доставила потерпевшего в больницу. Однако, помочь ему медики не смогли – он скончался из-за нанесенной черепно-мозговой травмы.

- Сейчас обвиняемый находится под стражей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Молодому мужчине может грозить длительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU