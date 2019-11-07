2019-11-07T16:57:16+03:00
Недвижимость

Можно все! Как купить в Краснодаре квартиру с хорошей скидкой?

Один из главных банков страны отмечает день рождения
Даниил ГЛЕБОВ
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Одним из партнеров Сбербанка в акции “Зеленый день” стала “ЮгСтройИнвест”Одним из партнеров Сбербанка в акции “Зеленый день” стала “ЮгСтройИнвест”
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Совсем скоро Сбербанк встретит свое 178-летие под девизом “Зеленый день - самый выгодный день в году”. А день рождения - это повод не только получать подарки, но и дарить их. Как водится, своим самым дорогим и любимым.

В честь важной даты, при участии партнеров, Сбербанк ежегодно устраивает своим клиентам акцию “Зеленый день”. В этом году она продлится с 11 по 12 ноября и ознаменуется тотальным снижением цен и еще большей доступностью банковских и партнерских продуктов. Так, например, в рамках партнерства, вы можете оформить подписку на один из популярных видеохостингов и смотреть бесплатно тысячи фильмов. Приобрести антивирус на ваш компьютер. Покупать продукты, одежду и технику с неплохими бонусами. И даже стать хозяином собственной квартиры с очень хорошей скидкой. Последнее оказалось самым популярным предложением среди краснодарцев, с учетом такого быстрого роста нашего города.

А теперь - о главном вопросе: как же все-таки приобрести квартиру в Краснодаре с уникальной скидкой? Одним из партнеров Сбербанка в акции “Зеленый день” стала “ЮгСтройИнвест”. Группа компаний, которая вот уже 16 лет подтверждает свое звание самого надежного застройщика России успешным опытом строительства в трех крупнейших городах ЮФО: Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. В рамках акции с 11 по 12 ноября вы можете приобрести квартиры в любимом краснодарцами микрорайоне “Губернский” со скидкой 3,5%!

Алгоритм участия в акции невероятно прост: в эти два дня вы бронируете жилье в “Губернском” обязательно на сайте domclick.ru и забираете его готовенькое со своей уникальной скидкой. Главное - успеть за 48 часов.

К слову, “ЮгСтройИнвест” создает все лучшие и лучшие условия для своих клиентов. Буклеты “Губернского” изобилуют доступными ценами, выгодными предложениями и разнообразными планировками, чтобы точно подвести квадраты под желаемую сумму, а в офисе продаж компании - постоянный ажиотаж. Ведь недаром микрорайон обрел такую популярность как среди молодых семей, так и в кругах старожилов города. Застройщик по-настоящему заботится о своих новоселах, продумывая всю необходимую инфраструктуру и старому, и малому: детские и спортивные площадки, школа и два детских сада, роллердром и крытый спортзал, зоны отдыха и барбекю, и даже площадка для выгула ваших питомцев! И все это - бесплатно и в общем пользовании. Итого на счету “Губернского” - более 16 000 счастливых жителей!

Можно ли с уверенностью сказать, что акция Сбербанка “Зеленый день”, совместно с “ЮгСтройИнвест” в первый же день обретет успех? Абсолютно точно!

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