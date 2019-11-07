На Кубани практически исчезла потребность в детских домах

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-07T16:37:21+03:00

Более 95% сирот в регионе воспитываются в приемных семьях

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Количество детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях, на Кубани достигло 98%. Число таких ячеек общества в регионе с 2006 года увеличилось с 25 до более чем 3 тысяч.

- Сейчас в приемных семьях живут порядка 8 тысяч несовершеннолетних из более чем 14 тысяч детей, находящихся в замещающих семьях. Каждый год усыновляют порядка 120 воспитанников кубанских детдомов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в регионе растет количество усыновленных детей-инвалидов. На сегодняшний день в детских домах края остаются чуть более 300 воспитанников, которые ждут новых родителей.

На Кубани в течении двух лет реализуется программа дополнительного повышения родительской компетенции. Обучение в ее рамках прошли уже более 2 тысяч приемных родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU