На особо охраняемых территориях Кубани начали устанавливать аншлаги

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-07T16:57:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае до конца 2019 года установят аншлаги на 111 участках особо охраняемых природных территорий в 32 муниципалитетах. 7 ноября 6 информационных стендов появились в лесопарке «Юбилейный» Тимашевского района. На границе ООПТ установили первый аншлаг.

- Данные мероприятия позволят идентифицировать природные комплексы, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Установка аншлагов и информационных стендов позволит снизить количество нарушений природоохранного законодательства на территории региона, а также избежать возникновения конфликтов с отдыхающими и охотниками.

Стоит отметить, что аншлаги появятся на 283 ООПТ края около населенных пунктов, а также в наиболее часто посещаемых жителями и гостями региона местах.

Напомним, на Кубани мужчина вырастил в лесополосе 27 кустов конопли.

ИСТОЧНИК KP.RU