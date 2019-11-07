В Краснодарском крае увеличат финансовую поддержку приемных семей

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-07T17:16:56+03:00

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В данный момент приемные семьи Кубани получает от 19,5 до 29 тысяч рублей за каждого ребенка ежемесячно. В 2020 году эти суммы планируют увеличить.

- На финансирование всех программ поддержки приемных семей в 2019 году из бюджета региона планируют потратить более 5 млрд рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в регионе реализуют программу «Дети Кубани». В ее рамках в текущем году смогли поправить здоровье свыше 10 тысяч детей-сирот. Также идет активная работа по обеспечению данной категории граждан положенным по достижению совершеннолетия жильем. В 2019 году на это потратят более 1,7 млрд рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. До конца текущего года в свои квартиры въеду почти 1,5 тысяч бывших воспитанников детских домов.

ИСТОЧНИК KP.RU