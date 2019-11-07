2019-11-07T18:12:49+03:00
Общество

Начинающие архитекторы представили проекты развития Краснодара

Работы презентовали в рамках конкурса «Мое будущее–Краснодарский край!»
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В одном из кубанских ВУЗов студенты-архитекторы представили проекты на конкурс «Мое будущее–Краснодарский край!». Его проводят в рамках стратегии развития региона до 2030 года.

- Будущие архитекторы, в частности, представили свое видение развития территории парка 30-летия Победы в региональной столице. Он подразумевает строительство круглогодичного аквапарка и пешеходного моста через реку Кубань, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также студенты поделились своим видением проектов социальной сферы, экологии и туризма. В краевом министерстве экономики наибольший интерес вызвали проекты строительства современных школ и детсадов, а также инновационных игровых площадок. Именно их возьмут за основу при разработке и реализации профильных программ в регионе до 2030 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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