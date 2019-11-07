На Кубани на особый контроль возьмут процесс застройки лесного фонда

СЕГОДНЯ 18:42 2019-11-07T18:42:37+03:00

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В Краснодарском крае с 2016 года выявлено 170 фактов возведения капитальных объектов в лесном фонде. Однако, иски в суд о признании незаконными подали только по 55 из них.

- Полный список объектов, которые незаконно возведены в лесном фонде региона и подлежат сносу, составят в течении месяца. Контролировать данный вопрос будет, в частности, прокуратура, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также на Кубани создадут межведомстенную группу, которая будет выявлять факты незаконного возведения строений в лесном фонде. Специалисты отмечают, что, чаще всего, на запрещенных для строительства землях сначала появляются временные сооружения. Если власти, контролирующие ведомства и правоохранительные органы игнорируют данный факт, то на их месте вырастают капитальные строения, что запрещено действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU