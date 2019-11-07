2019-11-07T19:43:59+03:00
Общество

Краснодар остался лидером по развитию среди столиц ЮФО

Краевой центр признан лучшим по 18 показателям из 34
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Краснодар обошел Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Элисту и Майкоп в рейтинге социально-экономической конкурентоспособности крупных городов Южного федерального округа. Его составили специалисты городского управления экономики региональной столицы.

- Краснодар лидирует по 18 пунктам из 34. Город вышел на первое место по объему привлеченных инвестиций, а также розничной торговли, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе администрации столицы Краснодарского края.

По количеству постоянных жителей региональный центр уступил Ростову-на-Дону, однако обогнал его по темпам прироста населения. Также столица Кубани лидирует по объёму отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям, объёму платных услуг и обороту розничной торговли в расчёте на одного жителя.

Отметим, данный рейтинг составляют в Краснодаре с 1998 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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