2019-11-07T22:20:27+03:00
Происшествия

Сочинцу грозит арест за курение электронной сигареты на борту самолета

Нарушителя выявили сработавшие датчики дыма
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мужчина не выдержал двухчасового полета. Фото: Анастасия СЕРЫШЕВА.Мужчина не выдержал двухчасового полета. Фото: Анастасия СЕРЫШЕВА.
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Инцидент случился на борту самолета, следовавшего из Москвы в Калининград. Один из пассажиров не выдержал двухчасового полета и, несмотря на всеобщий запрет, решил закурить во время полета.

Мужчина покинул свое место, заперся в туалетной комнате, достал электронную сигарету и начал курить. Нарушителя выявили сработавшие датчики дыма. Это заметил экипаж самолета, передавший информацию диспетчеру службы авиационной безопасности, а тот, в свою очередь, обратился к правоохранителям.

- В транспортную полицию в аэропорту «Храброво» поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Как выяснилось, нарушителем оказался 31-летний сочинец. Его доставили в дежурную часть. Там на мужчину составили протокол по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

Сочинцу грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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