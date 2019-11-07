На Кубани волонтеры «Лизы Алерт» собрали отряд для поисков пропавшей 47-летней женщины
В станице Кавказской пропала 47-летняя Ирина Алексеевна Чернецова (Волкова). 5 ноября 2019 около в 06:00 она ушла из дома и не вернулась. В тот день она была одета в черные штаны с кожаной вертикальной вставкой по бокам, розовый свитер, куртку серого цвета ниже пояса, сапоги красного цвета.
Родные женщины тут же забили тревогу и обратились к волонтерам поискового отряда «Лизы Алерт» за помощью, написали заявление и в полицию. Ирину объявили в розыск. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Вечером 7 ноября волонтеры «Лизы Алерт» собрали отряд для поисков пропавшей 47-летней женщины.
Если вам что-то известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району: 8(86138) 6-18-88 или 8-961-530-31-59.
ИСТОЧНИК KP.RU
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