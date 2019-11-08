2019-11-08T07:39:54+03:00
Общество

В Краснодаре назначили нового транспортного прокурора

Им стал советник юстиции Константин Ракитский
Александра ПОДУШКО
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Фото: Южная транспортная прокуратураФото: Южная транспортная прокуратура
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Приказом Генерального прокурора РФ на должность Краснодарского транспортного прокурора назначен советник юстиции Ракитский Константин Геннадьевич.

Ракитский родился в 1984 году в Краснодаре. В 2007 году окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета.

В органах прокуратуры служит с 2007 года, был в должностях помощника прокурора Усть-Лабинского района Краснодарского края, старшего помощника прокурора Прикубанского округа Краснодара, заместителя прокурора Центрального административного округа Краснодара, заместителя прокурора Краснодара.

- С октября 2018 года занимал должность Новороссийского транспортного прокурора. Также он награжден знаком отличия «За верность закону» 3 степени, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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