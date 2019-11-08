В Краснодаре назначили нового транспортного прокурора
Приказом Генерального прокурора РФ на должность Краснодарского транспортного прокурора назначен советник юстиции Ракитский Константин Геннадьевич.
Ракитский родился в 1984 году в Краснодаре. В 2007 году окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета.
В органах прокуратуры служит с 2007 года, был в должностях помощника прокурора Усть-Лабинского района Краснодарского края, старшего помощника прокурора Прикубанского округа Краснодара, заместителя прокурора Центрального административного округа Краснодара, заместителя прокурора Краснодара.
- С октября 2018 года занимал должность Новороссийского транспортного прокурора. Также он награжден знаком отличия «За верность закону» 3 степени, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU