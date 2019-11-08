В Новороссийске открылась выставка картин из камня и золота
В Детской художественной школе имени Эрьзя открылась персональная выставка художника Пайлака Карапетяна «От старого Тбилиси до южного Новороссийска».
- Художник для создания пейзажей, портретов и натюрмортов использует перетертые смеси из простого камня и драгоценных металлов – золота и серебра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.
Пайлак Карапетян родился в Тбилиси. Писать картины начал в 1990 году. В 2003 году вместе с семьей переехал в Новороссийск, где продолжает профессионально заниматься творчеством.
До 10 ноября ДХШ имени Эрьзя приглашает жителей и гостей города познакомиться с необыкновенными картинами. Вход на мероприятие свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU