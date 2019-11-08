2019-11-08T08:35:14+03:00
Происшествия

В Краснодаре на вокзале пенсионерка украла у туриста телефон и планшет

Мужчина поставил гаджеты заряжаться, а сам заснул
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре на вокзале пенсионерка украла у туриста телефон и планшетВ Краснодаре на вокзале пенсионерка украла у туриста телефон и планшетФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте обратился житель Ставропольского края. Мужчина рассказал, что в ожидании поезда поставил телефон и планшет на зарядку, а через некоторое время их не обнаружил.

- Вскоре задержали ранее не судимую 65-летнюю жительницу Краснодара. Она рассказал, что увидела в розетке гаджеты, а рядом с ними спал мужчина. Женщина решила воспользоваться моментом. Она забрала телефон и планшет вместе с зарядными устройствами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении пенсионерки возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи пройдет открытое первенство города по танцевальному спорту
В станице Староминской благоустроили парк
На Кубани приставы изъяли партию нелегального металлолома
На Кубани грузовой автомобиль протаранил пассажирский автобус
В Каневском районе вооруженный мужчина украл пачку сигарет из магазина
В Краснодаре модернизируют подстанцию «Северная»
В Краснодаре адвокат украл у знакомого несколько телефонов
В Краснодарском крае ожидаются теплые выходные
В больнице Новороссийска скончался один из пострадавших при пожаре на нефтебазе
В Краснодаре произошло ДТП с участием легковушки и трамвая
В Новороссийске столкнулись маршрутка и КамАЗ
В Новороссийске открылась выставка картин из камня и золота
В Краснодаре назначили нового транспортного прокурора
Новую дубовую аллею заложили в Горячем Ключе
На Кубани волонтеры «Лизы Алерт» собрали отряд для поисков пропавшей 47-летней женщины
Сочинцу грозит арест за курение электронной сигареты на борту самолета