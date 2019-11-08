СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-08T08:35:14+03:00

В Краснодаре на вокзале пенсионерка украла у туриста телефон и планшет Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте обратился житель Ставропольского края. Мужчина рассказал, что в ожидании поезда поставил телефон и планшет на зарядку, а через некоторое время их не обнаружил.

- Вскоре задержали ранее не судимую 65-летнюю жительницу Краснодара. Она рассказал, что увидела в розетке гаджеты, а рядом с ними спал мужчина. Женщина решила воспользоваться моментом. Она забрала телефон и планшет вместе с зарядными устройствами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении пенсионерки возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU