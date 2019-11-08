В Новороссийске столкнулись маршрутка и КамАЗ
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 ноября на пересечении улиц Энгельса и Толстого в Новороссийске.
По предварительным данным, водитель маршрутки №8 ехал по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество КамАЗу и столкнулся с ним. От удара маршрутка перевернулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре пассажирки автобуса. Они были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
- К счастью, помощь спасателей не понадобилась. Они только отключили АКБ у перевернутого автомобиля. Предварительно четверо пострадавших, - сообщил руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU