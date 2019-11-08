2019-11-08T09:03:03+03:00
Происшествия

В Новороссийске столкнулись маршрутка и КамАЗ

Пострадали четыре человека
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 ноября на пересечении улиц Энгельса и Толстого в Новороссийске.

По предварительным данным, водитель маршрутки №8 ехал по второстепенной дороге. Он не предоставил преимущество КамАЗу и столкнулся с ним. От удара маршрутка перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили четыре пассажирки автобуса. Они были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- К счастью, помощь спасателей не понадобилась. Они только отключили АКБ у перевернутого автомобиля. Предварительно четверо пострадавших, - сообщил руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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