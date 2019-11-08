В больнице Новороссийска скончался один из пострадавших при пожаре на нефтебазе
- 27-летний мужчина, который пострадал в пожаре на нефтебазе Новороссийска, 7 ноября скончался в больнице города. Следственный отдел проводит проверку и устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в результате возгорания в резервуаре подземного хранения нефтепродуктов на нефтебазе близ Новороссийска пострадали шесть рабочих. Сразу же после ЧП их госпитализировали в городскую больницу №1 города-героя.
- Для оказания медицинской помощи и консультаций пациентов в Новороссийск направлены бригады службы санавиации, - сообщают «КП» - Кубань» в минздраве региона. - Специалисты решили перевести пять пациентов в Краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре.
Одного пострадавшего вертолетом уже доставили в кубанскую столицу.
ИСТОЧНИК KP.RU