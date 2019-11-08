2019-11-08T09:34:28+03:00
Происшествия

В больнице Новороссийска скончался один из пострадавших при пожаре на нефтебазе

Об этом стало известно 8 ноября
Александра ПОДУШКО
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В больнице Новороссийска скончался один из пострадавших при пожаре на нефтебазеВ больнице Новороссийска скончался один из пострадавших при пожаре на нефтебазеФото: Архив "КП"
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- 27-летний мужчина, который пострадал в пожаре на нефтебазе Новороссийска, 7 ноября скончался в больнице города. Следственный отдел проводит проверку и устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в результате возгорания в резервуаре подземного хранения нефтепродуктов на нефтебазе близ Новороссийска пострадали шесть рабочих. Сразу же после ЧП их госпитализировали в городскую больницу №1 города-героя.

- Для оказания медицинской помощи и консультаций пациентов в Новороссийск направлены бригады службы санавиации, - сообщают «КП» - Кубань» в минздраве региона. - Специалисты решили перевести пять пациентов в Краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре.

Одного пострадавшего вертолетом уже доставили в кубанскую столицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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