2019-11-08T09:46:43+03:00
Общество

В Краснодарском крае ожидаются теплые выходные

9 и 10 ноября в регионе будет солнечно
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае ожидаются теплые выходныеВ Краснодарском крае ожидаются теплые выходныеФото: Александр ГЛУЗ
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Как сообщает Краснодарский краевой Гидрометцентр, в пятницу, 8 ноября, ночью и утром в отдельных районах региона возможен туман. Днем до +18…23 градусов тепла, местами до +24…+27 градусов. На Черноморском побережье днем столбики термометров покажут +19…+24 градуса.

В краевой столице без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +23…+25 градусов.

9 и 10 ноября дождя не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 9-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 6…11 градусов тепла, днем в субботу 15…20 градусов, в воскресенье - 13…18 градусов, местами до +21.

По данным Яндекс.Погоды, в Краснодаре 9 и 10 ноября будет солнечно. Воздух прогреется днем до +17…+22 градусов тепла, ночью будет +6…+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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