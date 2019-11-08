В Краснодарском крае ожидаются теплые выходные
Как сообщает Краснодарский краевой Гидрометцентр, в пятницу, 8 ноября, ночью и утром в отдельных районах региона возможен туман. Днем до +18…23 градусов тепла, местами до +24…+27 градусов. На Черноморском побережье днем столбики термометров покажут +19…+24 градуса.
В краевой столице без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +23…+25 градусов.
9 и 10 ноября дождя не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 9-14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 6…11 градусов тепла, днем в субботу 15…20 градусов, в воскресенье - 13…18 градусов, местами до +21.
По данным Яндекс.Погоды, в Краснодаре 9 и 10 ноября будет солнечно. Воздух прогреется днем до +17…+22 градусов тепла, ночью будет +6…+8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU