2019-11-08T10:01:08+03:00
Происшествия

В Краснодаре адвокат украл у знакомого несколько телефонов

Ущерб составил 11 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре адвокат украл у знакомого несколько телефоновВ Краснодаре адвокат украл у знакомого несколько телефоновФото: Архив "КП"
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В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, обвиняемого в краже имущества 32-летнего знакомого (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ).

6 августа обвиняемый встретился со своим приятелем на улице Рашпилевской. Знакомый взял с собой два пакета с телефонами и аксессуары к ним.

- По версии следствия, в какой-то момент потерпевшему стало плохо, присев на скамейку, он уснул. Обвиняемый воспользовался этим и украл у него пакеты с имуществом. Ущерб составил более 11 тысяч рублей. Вскоре адвокат сдал один из телефонов в комиссионный магазин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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