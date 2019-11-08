2019-11-08T10:21:25+03:00
Общество

В Краснодаре модернизируют подстанцию «Северная»

Также строят мощную высоковольтную подземную линию
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре идет проект по усилению энергомощности. Его реализуют сразу на 8 ключевых распределительных подстанциях города. Также новые высоковольтные линии проложат под землей.

Выездное рабочее совещание прошло в районе поселка Плодородного. Здесь сейчас прокладывают две кабельные линий от питающего центра «Восточная промзона» к подстанции «Северной». В нем приняли участие глава Краснодара Евгений Первышов, директор краснодарского филиала компании «Россети Кубань» Андрей Герасько, глава Прикубанского округа Александр Журавлев, директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

- Это позволит повысить надежность электроснабжения. К концу ноября закончат переустройство участка воздушной сети по улице Солнечной. Провод уберут в специальные кабельные канализации, - сказал директор Краснодарского филиала «Россети Кубань» Андрей Герасько.

- Подстанция «Северная» обеспечивает энергоснабжение больше 120 тысяч человек и свыше сотни соцобъектов. Строительство двух кабельных линий и модернизация оборудования увеличат энергомощность подстанции в полтора раза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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