2019-11-08T10:39:18+03:00
Происшествия

В Каневском районе вооруженный мужчина украл пачку сигарет из магазина

Он угрожал продавщице ножом
Александра ПОДУШКО
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В Каневском районе вооруженный мужчина украл пачку сигарет из магазинаВ Каневском районе вооруженный мужчина украл пачку сигарет из магазинаФото: Архив "КП"
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В Дежурную часть Каневского района обратилась женщина. Она работает в одном из местных магазинов. Продавщица рассказала, что вечером в помещение торгового зала вошел мужчина и, угрожая ей ножом, потребовал выдать ему пачку сигарет и продукты питания. Заявительница выполнила его требования.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и составили ориентировку. Ранее судимого 35-летнего местного жителя задержали на территории Каневского района.

- В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Каневскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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