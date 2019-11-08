2019-11-08T11:16:24+03:00
Происшествия

На Кубани приставы изъяли партию нелегального металлолома

Его передали на уничтожение
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: УФССП по Краснодарскому краюФото: УФССП по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В Кущевском районное сотрудники УФССП России по Краснодарскому краю изъяли партию нелегального металлолома. Мужчина хотел заняться продажей лома, не оформив необходимые документы.

- Приставы составили протокол об административном правонарушении и изъяли предмет нарушения. 180 килограммов металлолома поместили в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Кущевскому району, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Суд вынес решение о передаче изъятого лома на уничтожение. Исполнительный лист уже поступил в Кущевский районный отдел. Вся партия изъята из камеры хранения и передана на уничтожение в специализированную организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи пройдет открытое первенство города по танцевальному спорту
В станице Староминской благоустроили парк
На Кубани грузовой автомобиль протаранил пассажирский автобус
В Каневском районе вооруженный мужчина украл пачку сигарет из магазина
В Краснодаре модернизируют подстанцию «Северная»
В Краснодаре адвокат украл у знакомого несколько телефонов
В Краснодарском крае ожидаются теплые выходные
В больнице Новороссийска скончался один из пострадавших при пожаре на нефтебазе
В Краснодаре произошло ДТП с участием легковушки и трамвая
В Новороссийске столкнулись маршрутка и КамАЗ
В Краснодаре на вокзале пенсионерка украла у туриста телефон и планшет
В Новороссийске открылась выставка картин из камня и золота
В Краснодаре назначили нового транспортного прокурора
Новую дубовую аллею заложили в Горячем Ключе
На Кубани волонтеры «Лизы Алерт» собрали отряд для поисков пропавшей 47-летней женщины
Сочинцу грозит арест за курение электронной сигареты на борту самолета