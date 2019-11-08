На Кубани приставы изъяли партию нелегального металлолома

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-08T11:16:24+03:00

Его передали на уничтожение

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В Кущевском районное сотрудники УФССП России по Краснодарскому краю изъяли партию нелегального металлолома. Мужчина хотел заняться продажей лома, не оформив необходимые документы.

- Приставы составили протокол об административном правонарушении и изъяли предмет нарушения. 180 килограммов металлолома поместили в камеру хранения вещественных доказательств ОМВД России по Кущевскому району, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Суд вынес решение о передаче изъятого лома на уничтожение. Исполнительный лист уже поступил в Кущевский районный отдел. Вся партия изъята из камеры хранения и передана на уничтожение в специализированную организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU