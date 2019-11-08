2019-11-08T11:40:42+03:00
Общество

В станице Староминской благоустроили парк

На обновление было затрачено 42 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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8 ноября пройдет торжественное открытие парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы. На благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» затратили 42 миллиона рублей.

- Рабочие уложили здесь больше 11 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, установили 4 тысячи метров бордюрного камня. Смонтировали детскую и спортивную площадки, поставили 77 скамеек, провели освещение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также здесь появился современный сценический комплекс с подсветкой. Проектные работы завершены, но это лишь первый этап . В следующем году в парке планируют сделать дополнительное освещение, велодорожки и зеленые насаждения, зону аттракционов.

В реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» на Кубани задействованы все города и районы, в 22 муниципалитетах работы уже полностью завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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