В Северском районе горит лес

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-08T12:08:26+03:00

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К местным жителям обратился глава Северского района Адам Джарим. Он сообщил о том, что в районе поселка Планческая Щель горит лес.

В своем в Instagram он попросил местных жителей помочь в тушении огня. Всех собирали 8 ноября в 08:00 возле Администрации Смоленского поселения. С собой необходимо было взять брать лопаты, грабли и питьевую воду.

По данным Ситуационного центра Единой дежурной диспетчерской службы 112, на территории Северского района зафиксированы два очага природного пожара - в станице Ставропольской и в поселке Планческая Щель.

- Всего к ликвидации возгораний привлечено 255 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России – 27 человек, 5 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU