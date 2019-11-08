В Геленджике с обрыва упал велосипедист

СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-08T12:15:01+03:00

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Происшествие случилось в среду на берегу Толстого мыса. 42-летний местный житель катался на велосипеде вдоль обрыва. Во время движения он резко нажал на тормоз и упал с 7-метровой высоты на каменистый берег.

- Спортсмен сломал ногу, самостоятельно он уже передвигаться не мог. На место прибыли сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Спасатели при помощи носилок и альпинистского снаряжения подняли пострадавшего наверх и передали медикам. Выяснилось, что он получил травму позвоночника и сотрясения мозга. Его госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU